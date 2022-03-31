Мичков рассказал, чему научился у Гусева

Нападающий СКА Матвей Мичков рассказал о работе с основным составом. Также он отметил, что на тренировках в игровом плане емукзапомнился Никита Гусев.

«В принципе со всеми хорошо общался в основе СКА. Все ребята очень хорошие, здорово приняли меня в команде. А так, чтобы кого-то выделять... Не знаю, может быть, Евгений Кетов... Потому что оба мы из Перми (улыбается).

Думаю, у каждого есть свои хорошие качества. Но особенно приятно было наблюдать за Никитой Гусевым. За тем, как он буллиты исполняет. Подсмотрел некоторые нюансы у него и взял себе на вооружение", — цитируют «Известия» Мичков.