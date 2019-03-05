"Металлург" – "Салават Юлаев": болельщикам гостей пекут зеленые блины

Болельщиков "Салавата Юлаева" угощают зелеными блинами на пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против "Металлурга" в Магнитогорске, сообщает официальный Твиттер КХЛ.

С понедельника, 4 марта началась Масленичная неделя, которая закончится 10 числа.

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