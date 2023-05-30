«Металлург» подписал однолетний контракт с Михайлисом

Как стало известно «СЭ», «Металлург» подписал контракт с нападающим Никитой Михайлисом.

Соглашение с 27-летним казахстанцем рассчитано на один год.

В сезоне-2022/23 Михайлис набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.