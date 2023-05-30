«Амур» и «Авангард» произвели обмен
«Амур» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает нападающий Александр Лазарев, а омский клуб возвращает права на местного воспитанника Илью Дервука.
Соглашение с Лазаревым рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит двусторонний характер.
В прошлом сезоне 19-летний форвард выступал в МХЛ за команду «Тюменский Легион». В 47 матчах нападающий заработал 47 очков (24+23).
Источник: https://t.me/hcamur1957/4028
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|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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