«Амур» и «Авангард» произвели обмен

«Амур» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает нападающий Александр Лазарев, а омский клуб возвращает права на местного воспитанника Илью Дервука.

Соглашение с Лазаревым рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне 19-летний форвард выступал в МХЛ за команду «Тюменский Легион». В 47 матчах нападающий заработал 47 очков (24+23).