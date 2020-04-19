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«Металлург» подписал новый контракт с Вадимом Антипиным до 2022 года

12:25
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Защитник «Металлурга» Вадим Антипин подписал новый контракт с магнитогорцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним братом Виктора Антипина рассчитано до 2022 года.

В прошедшем сезоне Антипин провел пять матчей в КХЛ и не отметился результативными действиями. Также защитник провел 25 игр за «Зауралье» и «Стальных Лис». В МХЛ игрок отметился 8 (2+6) очками при показателе полезности «+5», а в ВХЛ набрал 2 (0+2) очка при «+2».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474748/

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