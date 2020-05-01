«Металлург» переподписал контракты с Кошечкиным, Кулеминым и Дроновым

«Металлург» в связи введением потолка зарплат объявил о переподписании контрактов на новых условиях с вратарем Василием Кошечкиным, защитником Григорием Дроновым и нападающим Николаем Кулеминым. С первыми двумя соглашения рассчитаны на один год, с Кулеминым — на два.

??"Металлург" на новых условиях, продиктованных введением потолка зарплат, переподписал контракты с голкипером Василием Кошечкиным (на сезон) и воспитанниками магнитогорского хоккея — нападающим Николаем Кулёминым (на два сезона) и защитником Григорием Дроновым (на сезон). pic.twitter.com/WV3EZij9if — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 1, 2020

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, Дронов отметился 10 (1+9) очками в 62 играх регулярного сезона, а также принял участие в пяти встречах Кубка Гагарина. На счету Кулемина 20 (12+8) очков в 57 встречах регулярки и 1 гол в 5 играх плей-офф.

Кошечкин провел в регулярном сезоне отыграл 49 матчей, пропустив 87 шайб и отразив 93,3 процента бросков. В плей-офф на его счету 5 игр, 11 пропущенных шайб и 93,1 процента отраженных бросков.