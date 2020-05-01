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«Металлург» переподписал контракты с Кошечкиным, Кулеминым и Дроновым

20:57
Григорий Дронов, Василий Кошечкин, Николай Кулемин. Фото "Металлург"
Григорий Дронов, Василий Кошечкин, Николай Кулемин. Фото "Металлург"
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«Металлург» в связи введением потолка зарплат объявил о переподписании контрактов на новых условиях с вратарем Василием Кошечкиным, защитником Григорием Дроновым и нападающим Николаем Кулеминым. С первыми двумя соглашения рассчитаны на один год, с Кулеминым — на два.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, Дронов отметился 10 (1+9) очками в 62 играх регулярного сезона, а также принял участие в пяти встречах Кубка Гагарина. На счету Кулемина 20 (12+8) очков в 57 встречах регулярки и 1 гол в 5 играх плей-офф.

Кошечкин провел в регулярном сезоне отыграл 49 матчей, пропустив 87 шайб и отразив 93,3 процента бросков. В плей-офф на его счету 5 игр, 11 пропущенных шайб и 93,1 процента отраженных бросков.

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