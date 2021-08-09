«Металлург» переиграл «Нефтехимик» на турнире Ромазана
19:34
«Металлург» начал выступление на Мемориале Ромазана с победы. Команда из Магнитогорска переиграла «Нефтехимик» со счетом 2:1.
Хоккей
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Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Минулин — 1 (Прохоркин, Карпов), 17:17 — 1:0. Коростелев — 1 (бол., Голдобин, Карпов), 20:25 — 2:0. Хафизов — 1 (бол., Попов, Глазков), 54:15 — 2:1.
Вратари: Олкинуора — Туохимаа.
Судьи: Беляев, Гашилов.
9 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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