Даниил Тарасов рассказал о том, как происходил его переход из московского «Динамо» в «Ак Барс»

Новичок «Ак Барса» Даниил Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о том, как произошел его обмен из московского «Динамо» в казанский клуб.

— В прессе было много новостей, из-за чего вы сменили клуб. Говорили о том, что новый тренерский штаб попросил игроков раньше выйти из отпуска, а вы отказались, ссылаясь на свой план.

— Нет. Я разговаривал с тренерами, с руководством клуба, меня никто не вызывал. С 1 июля был лагерь развития, но там в основном были молодые игроки. Потом начали присоединяться некоторые ребята — может быть, кто мало катался до этого или некуда было в зал ходить. Приехали Шипачев, Сергеев, ребята, которые перешли из «Ак Барса» (Галиев, Педан, Фисенко). Мне лично никто не звонил, что нужно приезжать.

Я готовился по своей программе, и за два дня до медкомиссии, 10 июля, мне позвонил агент (Юрий Николаев. — Прим. «СЭ») и сказал, что готовится обмен в другой клуб. Я до сих пор не знаю, почему от меня решили избавиться, от кого это пошло. Мы уже на следующий день вышли на «Ак Барс» и вели переговоры, ни с каким другим клубом я уже не общался. И на первый сбор с «Динамо» в Нижний Новгород я ехал, зная, что перехожу в «Ак Барс».

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