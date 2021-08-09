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Нападающий Тарасов — о травме: «Глаз заплыл. Был вопрос, как это повлияет на зрение»

19:40
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Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов в интервью «СЭ» рассказал о травме, полученной в прошлом сезоне в игре за московское «Динамо» в плей-офф КХЛ.

«Я пришел в раздевалку, и у меня глаз не видел. Понимал, что это игра плей-офф и я не могу оставить команду. Я доиграл матч, и сразу после мы полетели в Санкт-Петербург. Хотя мне уже нельзя было летать, надо было делать снимок. В самолете, когда шли на посадку, из-за перепада давления глаз очень сильно заплыл, заболела голова. Доктора до последнего пытались открыть мне глаз, давали противовоспалительное, но не получилось.

Затем я прилетел в Москву. В самолете не так все плохо было — заранее выпил обезболивающее. Обследовался и узнал, что был перелом. Был вопрос, как это повлияет на зрение. Спасибо динамовским врачам, которые сделали все возможное, нашли хорошую клинику и квалифицированных специалистов. В итоге получилось избежать операции и сохранить зрение. Целый месяц у меня был без активностей, все было под запретом, но главное — все обошлось», — заявил Тарасов.

Полностью интервью Даниила Тарасова читайте здесь

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Артур Хайруллин все материалы автора

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