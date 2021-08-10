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«Металлург» переиграл «Ак Барс» на Мемориале Ромазана

19:22
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«Металлург» одержал волевую победу над «Ак Барсом» на Мемориале И. Ромазана. Клуб из Магнитогорска взял верх со счетом 4:1.

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Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Линдхольм — 1 (бол., Уил, Мерфи), 6:47 — 0:1. Никонцев — 1 (Неколенко, Хлыстов), 26:00 — 1:1. Прохоркин — 1 (бол., Яковлев, Лайпсик), 52:49 — 2:1. Лайпсик — 1, 58:58 — 3:1. Кошелев — 1 (Акользин, Никонцев), 59:08 — 4:1.

Вратари: Кошечкин — Бобков.

Судьи: Беляев, Гашилов.

10 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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Иван Шитик все материалы автора

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