«Адмирал» установил рекорд скорострельности в плей-офф КХЛ

«Адмирал» забил 2 гола за 1 минуту 26 секунд в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым», установив рекорд лиги.

Авторами шайб стали Александр Шевченко и Данил Файзуллин. Как сообщает Telegram-канал КХЛ, «Адмирал» установил новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды.

Рекорд скорострельности для двух команд в Кубке Гагарина был установлен в 2016 году, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» обменялись голами за 1 минуту и 5 секунд после стартового вбрасывания.