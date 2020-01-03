«Металлург» одолел «Автомобилист». Кулемин сделал дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Автомобилист». Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Дубль оформил нападающий команды из Магнитогорска Николай Кулемин.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:1, 2:0,0:1)

Голы: Василевский — 6 (Холланд), 4:23 — 0:1. Кулемин — 10 (бол., Мозякин, Нестрашил), 10:25 — 1:1. Кулемин — 11 (Локтионов), 23:29 — 2:1. Нестрашил — 7 (бол., Мозякин, Пивцакин), 34:55 — 3:1. Голышев — 6 (Доус, Мэйсек), 53:15 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Коварж (Фомин, 33:05, Коварж, 34:55, 59:21).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (5+11+7) — 27 (10+6+11).

Судьи: Гамалей, Наумов.

3 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».