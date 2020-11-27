«Металлург» обыграл «Нефтехимик», уступая по ходу матча со счетом 1:4

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:4.

Магнитогорцы по ходу матча уступали со счетом 1:4. На шайбы Либора Гудачека, Романа Абросимова, Марата Хайруллина и Андрея Чивилева хозяева ответили дублем Андрея Чибисова, а также голами Сергея Мозякина, Тэйлора Бека, Егора Яковлева и Анджея Нестрашила.

После этого матча «Металлург» с 38 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 18 очками — на 11-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:4 (1:2, 2:2, 3:0)

Голы: Гудачек — 8 (Костицын, Бикмуллин), 4:59 — 0:1. Абросимов — 1 (Чивилев, Шафигуллин), 12:38 — 0:2. Мозякин — 6 (бол., Нестрашил), 17:42 — 1:2. Хайруллин — 7 (бол.), 25:01 — 1:3. Чивилев — 3 (Буцаев, Шафигуллин), 30:04 — 1:4. Бек — 8 (бол., Мозякин, Яковлев), 32:05 — 2:4. Яковлев — 4 (Чибисов, Николаев), 33:52 — 3:4. Нестрашил — 8 (бол., Бек, Мозякин), 51:29 — 4:4. Чибисов — 6 (Пашнин), 55:19 — 5:4. Чибисов — 7 (Плотников, Расмуссен), 58:17 — 6:4.

Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 12:38) — Барулин (58:39).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 49 (18+12+19) — 30 (10+13+7).

Судьи: Гамалей, Соин.

27 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».