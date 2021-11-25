«Металлург» по буллитам обыграл минское «Динамо»

«Металлург» победил минское «Динамо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Брендэн Лайпсик, Семен Кошелев, Филипп Майе, Денис Зернов, а решающий буллит реализовал Джош Карри. У гостей забивали Александр Суворов, Артем Демков, Адам Альмквист и Тайлер Граовац.

«Магнитка» набрала 53 очка и лидирует в Восточной конференции. У «Динамо» 36 очков и седьмая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:4 Б (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Суворов — 3 (Стремвалль), 10:44 — 0:1. Демков — 3 (бол., Бек, Альмквист), 13:19 — 0:2. Альмквист — 3 (Стремвалль), 24:52 — 0:3. Граовац — 7 (Алистров), 36:18 — 0:4. Лайпсик — 11 (Никонцев, Земченок), 43:14 — 1:4. Кошелев — 7 (Минулин, Хультстрем), 49:23 — 2:4. Майе — 11 (Земченок, Голдобин), 52:37 — 3:4. Зернов — 8 (Яковлев, Хультстрем), 58:40 — 4:4.

Победный буллит: Карри.

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 24:52, 58:19 — 58:40) — Рыбар.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (5+11+16+1) — 24 (7+14+1+2).

Судьи: Франо, Щенев.

25 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.