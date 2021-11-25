«Барыс» на своем льду победил «Торпедо»

«Барыс» одержал победу над «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Казахский клуб набрал 30 очко в 32 матчах и занимает девятое место на Востоке. Команда из Нижнего Новгорода находится на восьмом месте в Западной конференции.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Каник — 2 (бол., Вей, Фрэттин), 4:22 — 1:0. Лилья — 9 (Мартинссон, Михайлис), 13:23 — 2:0. Вей — 7 (Юрчо), 25:24 — 3:0. Михеев — 2 (Мартынов, Тянулин), 34:16 — 3:1. Пайгин — 5 (Белевич, Тянулин), 44:21 — 3:2. Лилья — 10 (Мартинссон, Валк), 46:11 — 4:2.

Вратари: Бояркин — Тихомиров (Кочетков, 25:24, 56:22 — 59:06).

Штраф: 6 — 33.

Броски: 30 (6+14+10) — 44 (13+11+20).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

25 ноября. Нур-Султан. Барыс-Арена.