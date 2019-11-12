Майк Пелино: «Игроки «Локомотива» чувствовали, что подвели болельщиков в прошлой игре»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:0). Ярославский клуб одержал третью победу в четырех последних играх.

— Очень хорошая победа, — цитирует Пелино официальный сайт «Локомотива». — Игроки чувствовали, что подвели болельщиков в прошлой игре, так что они не хотели допустить подобного сегодня. Мы знали, что «Сибирь» в этом сезоне выступает очень здорово — это одна из лучших оборонительных команд лиги, которая пропустила наименьшее количество шайб в формате «5 на 5». Понимали, что предстоит тяжелая игра, так что повезло, что Магнус Пяярви забил быстрый гол, свой первый в КХЛ. Здорово, что в конце забили в пустые ворота, это позволило более спокойно доиграть матч.

— Насколько было тяжело найти оптимальный состав, учитывая, что некоторые приехали после игры за сборную, а также выздоровели Крунвалль и Лазушин?

— Это было для нас большим испытанием, поскольку 10 игроков уехали в сборные. Но мы гордимся, что наши игроки представляют сборные на международных турнирах. Наш капитан Стаффан Крунвалль и Егор Аверин вернулись после травм. Найти оптимальный состав было непростым решением, но думаю, что у нас получилось. Также отмечу Александра Лазушина, он тяжело переболел в последнее время, но долго и упорно тренировался, пытался вернуться в форму — здорово, что у него получилась очень хорошая игра.

— Сегодня в очередной раз «Локомотив» удалился за нарушение численного состава. С чем связываете такие проблемы со сменами?

— В этом сезоне КХЛ нарушение численного состава это самое популярное удаление. Судьи очень пристально смотрят за этой ситуацией, смотрят очень жестко. Но в данном моменте надо разобраться конкретно, это будет хорошим уроком для нас.

— Насколько вас устраивает взаимодействие Ландера и Пяярви? Будет ли продолжаться поиск третьего форварда или вариант с Егором Авериным или Кудрявцевым вас устраивает?

— Пяярви, Ландер и Аверин сегодня хорошо выглядели. Думаю, они сыграют в таком сочетании и в следующем матче. Но мы постоянно ищем оптимальные сочетания. К примеру, сегодня Артур Каюмов выходил с разными партнерами и всегда смотрелся здорово.

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