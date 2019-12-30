Майк Пелино: «ЦСКА показал, почему в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4 ОТ).

— Во-первых, хотел бы поздравить всех с Новым годом, — цитирует Пелино официальный сайт ЦСКА. — Поздравляю Игоря Валерьевича и ЦСКА с победой, они сегодня показали, насколько хорошей командой являются и почему в прошлом сезоне стали обладателями Кубка Гагарина. Но я думаю, что и мы сегодня показали, что находимся на пути к тому, чтобы стать хорошей командой.

ЦСКА был лучше в первом периоде и, очевидно, овертайме, но мне понравилось, как мы играли во втором и третьем периодах. Всегда тяжело проигрывать, но я очень горд тем, как наши ребята боролись до конца и заработали одно очко против одной из сильнейших команд лиги.

В заключение хотел бы сказать, что я в приятном предвкушении того, какой будет хоккей в КХЛ в 2020 году, особенно основываясь на том, какой сегодня хоккей показали команды с точки зрения технического оснащения и борьбы.

— Как вы оцените эпизод между Слепышевым и Марковым?

— Я не уверен, что случилось в том эпизоде. Сначала я думал, что оба игрока получили по 2 минуты, но затем мне сказали, что Марков удален до конца игры. Андрей — отличное дополнение к нашей команде, нам, конечно, его не хватало в конце матча.