Четвертый матч первого раунда Кубка Гагарина «Витязь» — СКА (2:3) стал пятым по продолжительности в истории КХЛ. Игра длилась 113 минут 27 секунд, на 3 секунды дольше, чем матч 2014 года «Торпедо» — «Салават Юлаев» (1:2).

Самым долгим матчем в истории лиги остается игра ЦСКА — «Йокерит» (1:2), состоявшаяся 22 марта 2018 года. Команды провели на льду 142 минуты 9 сеунд.

Также в пятерку продолжительных игр КХЛ входят встречи «Лев» — «Донбасс» (3:4, 126 минут 14 секунд), «Северсталь» — «Локомотив» (3:2, 118 минут 48 секунд) и «Адмирал» — «Металлург» Мг (2:3, 116 минут 35 секунд).