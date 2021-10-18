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Матч «Сочи» и «Авангарда» начался с трех драк со стартового вбрасывания

19:40
Начало матча &quot;Сочи&quot; - &quot;Авангард&quot;.
Начало матча &amp;quot;Сочи&amp;quot; - &amp;quot;Авангард&amp;quot;.
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Авангард» начался с трех драк со стартового вбрасывания.

Хоккеисты «Сочи» Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев со стартовым свистком сбросили перчатки и атаковали Павла Дедунова, Никиту Комарова и Илью Каблукова из «Авангарда».

Все, кто участвовал в потасовке, были наказаны пятиминутными штрафами за драку. Форвард хозяев Лайпон также получил 2 минуты за грубость. Таким образом, «Авангард» получил большинство, которое реализовал Арсений Грицюк.

Спустя шесть минут форвард омичей Ярослав Косов подрался с Дмитрием Колготиным. По итогу оба хоккеиста были наказаны пятиминутными штрафами, а Косов дополнительно получил 2 минуты за инициирование драки и дисциплинарный десятиминутный штраф.

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Александр Кравченко все материалы автора
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