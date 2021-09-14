Марьямяки стал четвертым финским тренером, который провел 200 матчей в КХЛ

«Йокерит» играет с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 200-й в лиге для главного тренера финского клуба Лаури Марьямяки.

По этому показателю он занимает четвертое место среди финских специалистов после Эркки Вестерлунда (205), Юкки Ялонена (232) и Кари Хейккиля (280).