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Марьямяки стал четвертым финским тренером, который провел 200 матчей в КХЛ

19:53
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«Йокерит» играет с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 200-й в лиге для главного тренера финского клуба Лаури Марьямяки.

По этому показателю он занимает четвертое место среди финских специалистов после Эркки Вестерлунда (205), Юкки Ялонена (232) и Кари Хейккиля (280).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/14/489193.html

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Иван Шитик все материалы автора

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