Марьямяки стал четвертым финским тренером, который провел 200 матчей в КХЛ
19:53
«Йокерит» играет с «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 200-й в лиге для главного тренера финского клуба Лаури Марьямяки.
По этому показателю он занимает четвертое место среди финских специалистов после Эркки Вестерлунда (205), Юкки Ялонена (232) и Кари Хейккиля (280).
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