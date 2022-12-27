Мамкин подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона

Защитник Михаил Мамкин подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба КХЛ.

32-летний хоккеист в августе расторг контракт со «Спартаком».

В сезоне-2021/2022 он сыграл 32 матча за красно-белых и не отличился результативными действиями. Всего в КХЛ у него — 501 матч и 70 (17+53) набранных очков.

Ранее Мамкин выступал за «Югру», «Сочи», «Автомобилист» и «Спартак».