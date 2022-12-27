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Сегодня, 18:16

Каменский считает, что Билялетдинов наладит игру «Ак Барса»

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о третьем назначении Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс». 67-летний специалист назначен главным тренером казанской команды до конца сезона-2022/23.

«Мы всегда ждем возвращения таких тренеров как Билялетдинов в КХЛ. «Ак Барс» можно сказать родной клуб для Зинэтулы Хайдаровича, он в нем выигрывал Кубки Гагарина. Его огромный опыт и знания в тренерской работе помогут казанцам завоевывать высокие места.

Знаю, что Билялетдинов работает 24 часа в сутки, любить хоккей и знает его от начала и до конца. Сможет ли Зинэтула Хайдарович повторить с «Ак Барсом» былые достижения, это покажут только результаты. Думаю, что он наладит хорошую игру в клубн и дальше придут победы.

Назначение Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса» — радость для болельщиков и для молодых тренеров, которые могут поучиться у него. Также хоккеистам это пойдет в пост. Когда ты работаешь с тренером такого уровня, то это радость для всех», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

2 декабря 2022 года пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Казанская команда занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 43 матчах.

Ранее Билялетдинов уже работал в «Ак Барсе» — с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskiy-bilyaletdinov-v-ak-barse-radost-dlya-bolelshchikov-i-trenerov-kotorye-mogut-pouchitsya-u-n-1451306/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Валерий Каменский
Зинэтула Билялетдинов
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8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
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