Макеев рассказал, как проходит самоизоляция в Новоуральске

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев в интервью «Известиям» рассказал об особенностях карантина в Новоуральске.

— Где сейчас прячетесь от пандемии?

— В родном Новоуральске, в Свердловской области. Закрытый город — красота. Как говорится, полная самоизоляция. Новоуральск всегда за забором, въезд по пропускам — не только сейчас, во время ограничительных мер из-за коронавируса. А внутри города, наверное, даже не такой жесткий режим по сравнению со всей Россией. Спокойно живем, все магазины работают — красота. Вообще не ощущаю никакого карантина, за исключением того, что за забором нахожусь.

— Закрытость Новоуральска спасает от коронавируса?

— Мне эта закрытость нравится. Может быть, я к ней привык. Здесь нет лиц из ближнего зарубежья — ни одного человека. Полная изоляция — очень мало народу выезжало за границу или в крупные российские города типа Москвы и Питера, откуда могли бы привезти этот коронавирус. Население у нас 70-73 тыс. жителей — половина из них работает на главном заводе города и никуда не выезжает. И со стороны сюда просто так не попасть — не каждого пустят.