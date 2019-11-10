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Макаренко подписал контракт с «Сочи»

15:37
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Нападающий Павел Макаренко стал игроком «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Двусторонний контракт рассчитан до конца текущего сезона.

25-летний Макаренко является воспитанником московской школы «Вымпел». В сезоне-2017/18 нападающий выступал за «Адмирал», затем перешел в «Торпедо», где выступал до конца сезона-2018/19.

Макаренко провел в общей сложности 183 матча в КХЛ, в которых отметился 38 (15+23) очками.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-podpisal-kontrakt-s-Pavlom-Makarenko-9278

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