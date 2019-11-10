Макаренко подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Павел Макаренко стал игроком «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Двусторонний контракт рассчитан до конца текущего сезона.

25-летний Макаренко является воспитанником московской школы «Вымпел». В сезоне-2017/18 нападающий выступал за «Адмирал», затем перешел в «Торпедо», где выступал до конца сезона-2018/19.

Макаренко провел в общей сложности 183 матча в КХЛ, в которых отметился 38 (15+23) очками.