«Магнитка» победила «Нефтехимик»

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Металлургу» (1:4). В составе «Магнитки» по 2 очка набрали нападающие Сергей Плотников (1+1), Харри Песонен (0+2) и Николай Прохоркин (0+2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Пашнин — 1 (Плотников, Прохоркин), 11:24 — 0:1. Ламмикко — 4 (Песонен, Антипин), 12:35 — 0:2. Чибисов — 1 (Яковлев, Песонен), 22:52 — 0:3. Рантакари — 2 (Порядин, Хайруллин), 36:47 — 1:3. Плотников — 2 (бол., Дронов, Прохоркин), 59:08 — 1:4.

Вратари: Иванников — Олкинуора.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (8+13+4) — 39 (16+10+13).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

5 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1134 зрителя.