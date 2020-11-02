Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал обмен нападающего Максима Грошева в СКА на денежную компенсацию.

— Максимом интересовались несколько клубов, — отметил Ларионов. — В итоге наилучшее предложение мы получили от СКА, с которым и была достигнута договоренность. Думаю, любой другой клуб на нашем месте поступил бы точно так же.

Теперь о том, почему мы пошли на обмен нашего воспитанника, перспективного игрока. Нам не легко далось это решение. Но мы, как бы самим тяжело не было, пошли, прежде всего, навстречу Максиму. Парень захотел продолжить свою карьеру в одном из сильнейших клубов КХЛ, полагая, что он там в игровом плане будет прогрессировать быстрее. Поэтому мы не стали чинить Грошеву препятствия. Расстались с ним на позитиве и пожелали Максиму профессиональных успехов. (Михаил Скрыль)