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«Возьмите лучше Карпина». «Авангард» снял ролик с Хартли в русской деревне

19:35
«Авангард» снял ролик с Хартли в русской деревне. Фото Youtube
«Авангард» снял ролик с Хартли в русской деревне. Фото Youtube
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«Авангард» на своем канале в YouTube опубликовал шуточное видео с главным тренером Бобом Хартли в русской деревне.

В этом ролике 60-летний канадский специалист пошутил о возможной работе в сборной России.

«Слушайте, да, мы стали чемпионами! Мне очень лестно, что вы хотите, чтоб я тренировал сборную России, но во-первых я не футбольный тренер, а хоккейный. Возьмите лучше… Карпина! А во-вторых, я больше не иностранный специалист! Я стал русским», — пошутил Хартли.

Напомним, «Авангард» в серии за Кубок Гагарина победил ЦСКА со счетом 4-2.

Завтра, 1 сентября, омичи вновь сыграют с армейцами в матче за Кубок Открытия нового сезона КХЛ.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/OWRNTD7UrvY

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Александр Кравченко все материалы автора

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