Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы показали хороший хоккей, — сказал Лямся. — Это был наш четвертый матч за последние восемь дней. Доволен, как мы следовали нашему игровому плану. Единственное, к сожалению, не удалось набрать очков. Мы медленно начали, уступали 0:2, но проявили характер. Понравилось, как команда отреагировала на наши установки. Мы сумели сравнять счет, сыграли дисциплинированно, хорошо действовали в меньшинстве, но остались без очков.

Данил Башкиров может сыграть и в центре, и с краю. Но как только мы узнали, что Михаил Воробьев получил повреждение, решили попробовать Данила в центре. Башкиров неплохо проявляет себя, справляется. Я доверяю всем игрокам.

Артем Пименов не сыграл из-за ротации. Нам нужна длинная скамейка.

Шакир Мухамадуллин сыграл меньше всех среди защитников? Это зависит от хода матча. Сегодня мы приняли такое решение, что кто-то играет больше, кто-то меньше. Сейчас Шакир хорошо дополняет наших других защитников, поэтому используем его в качестве седьмого защитника.

Ошибки Панина и Ларсена? Все могут ошибаться. Сезон длинный, на них выпадает большая нагрузка. Сложно сейчас говорить об этом. Нужно посмотреть видео и проанализировать эпизоды».

(Михаил Скрыль)