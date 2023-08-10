Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона Серебряков прокомментировал слухи о его переходе в СКА
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не собирался переходить в клуб из Санкт-Петербурга в межсезонье.
— Правда ли, что у вас была договоренность со СКА о переходе?
— Я был ограниченно свободным агентом, какая могла быть договоренность со СКА? Права были у «Адмирала», поэтому меня могли только выкупить.
— Вам предлагали оффершит (предложение увеличения контракта от другого клуба игроку в статусе неограниченно свободного агента при подписании нового договора с его нынешним клубом. — Прим. «СЭ»)?
— Нет, не было таких предложений, поэтому я спокойно подписал контракт с «Адмиралом».?
— Но вы могли не подписывать контракт и сказать, что хотите играть только в СКА.?
— Мог, но тогда пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Зачем мне это надо? Я много лет провел во Владивостоке, знаю все в этом городе, мне очень приятно находиться в нем. Не хотелось рисковать и ждать предложения от другого клуба, поэтому со спокойной душой подписал контракт.
— Вы решили, что от добра добра не ищут?
— Да, вот если бы мне сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор. Сейчас рынок такой, что деньги никому не нужны. Мы в этом году уже видели, что многие оффершиты повторяются.
— После переезда Юрия Ключникова в СКА казалось, что вы вместе туда перейдете, потому что вас многое связывает.
— Изначально не было такого, что мы в паре идем. Я знаю, что у Юрия Викторовича этот вариант появился еще до слухов про меня в СКА, — сказал Серебряков «СЭ».
Полностью интервью с Никитой Серебряковым читайте на сайте «СЭ»
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