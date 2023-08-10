Билялетдинов, Ларионов и Федоров — номинанты на звание лучшего тренера сезона

Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Федоров (ЦСКА) вошли в число номинантов на звание лучшего тренера сезона-2022/23 в рамках премии «Лучший хоккеист России».

В выборе лауреатов приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Победители в каждой из восьми номинаций будут объявлены 23 августа.

Полная информация о проекте на странице «Лучший хоккеист России».