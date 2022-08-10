Лучший снайпер КХЛ позапрошлого сезона Яшкин рассказал, почему он не вернулся в «Динамо» и не перешел в «Ак Барс»

Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин объяснил причины, по которым он не перешел в «Динамо» или «Ак Барс» отсутствием предложений от этих клубов.

— После того, как Шипачев перешел в «Ак Барс», звонил он вам и уговаривал последовать его примеру?

— С ним я неоднократно разговаривал после его перехода в Казань. Но в итоге видите, что получилось.

— Из него переговорщик вышел не очень?

— Да (смеется). Но от Казани конкретного предложения мы так и не получили. Насколько я знаю, с Саней Радуловым клуб давным-давно разговаривал. Чуть ли не с середины прошлого сезона. Приоритет «Ак Барса» изначально был понятен.

— Вариант с возвращением в «Динамо» после не самого теплого расставания и задолженности мог состояться?

— Дам точно такой же ответ. Никаких предложений от «Динамо» мне не поступило. Рассматривать было нечего.

— Долг вам «Динамо» выплатило. Осадок остался?

— Неприятно, когда приходится денег ждать целый год.

— Ваша реакция, когда «Динамо» обменяло Шипачева и Войнова на тысячу рублей?

— Я об этом знал заранее, поскольку общался с ребятами и понимал, что происходит. Ситуация как минимум необычная. Но давать ей оценку, когда я уже не играю в «Динамо», не стал бы. Не знаю, что там сейчас внутри клуба происходит. Но те два года, которые я провел в этой команде, были великолепными.

В конце июля 29-летний Яшкин подписал контракт со СКА на один год.