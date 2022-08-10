Лучший снайпер КХЛ позапрошлого сезона Яшкин рассказал, почему он не вернулся в «Динамо» и не перешел в «Ак Барс»
Форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин объяснил причины, по которым он не перешел в «Динамо» или «Ак Барс» отсутствием предложений от этих клубов.
— После того, как Шипачев перешел в «Ак Барс», звонил он вам и уговаривал последовать его примеру?
— С ним я неоднократно разговаривал после его перехода в Казань. Но в итоге видите, что получилось.
— Из него переговорщик вышел не очень?
— Да (смеется). Но от Казани конкретного предложения мы так и не получили. Насколько я знаю, с Саней Радуловым клуб давным-давно разговаривал. Чуть ли не с середины прошлого сезона. Приоритет «Ак Барса» изначально был понятен.
— Вариант с возвращением в «Динамо» после не самого теплого расставания и задолженности мог состояться?
— Дам точно такой же ответ. Никаких предложений от «Динамо» мне не поступило. Рассматривать было нечего.
— Долг вам «Динамо» выплатило. Осадок остался?
— Неприятно, когда приходится денег ждать целый год.
— Ваша реакция, когда «Динамо» обменяло Шипачева и Войнова на тысячу рублей?
— Я об этом знал заранее, поскольку общался с ребятами и понимал, что происходит. Ситуация как минимум необычная. Но давать ей оценку, когда я уже не играю в «Динамо», не стал бы. Не знаю, что там сейчас внутри клуба происходит. Но те два года, которые я провел в этой команде, были великолепными.
В конце июля 29-летний Яшкин подписал контракт со СКА на один год.
|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
|0
|0
|0
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|7
|СКА
|0
|0
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|8
|Сочи
|0
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|0
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|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
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|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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