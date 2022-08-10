Яшкин назвал причины перехода в СКА: «Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи»

Форвард русского происхождения Дмитрий Яшкин, выступающий за сборную Чехии, объяснил, почему подписал контракт со СКА.

— Почему в КХЛ выбор был сделан в пользу СКА, хотя еще несколько клубов предлагали вам условия как минимум не хуже?

— Мы с моим агентом Глебом Чистяковым плотно общались с несколькими командами. Но СКА — клуб, который ставит задачу только побеждать и обладает всем, что для этого нужно. Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи плюс хороший город для проживания. Это тоже имеет значение, а в моем случае Санкт-Петербург расположен недалеко от Москвы. Всегда можно легко и быстро туда добраться. Это скорее второстепенный фактор, но по сумме всех составляющих предложение от армейцев оказалось самым привлекательным. СКА — отличная команда, в которую я потихонечку вливаюсь и не сыграл только потому, что прилетел в Россию всего неделю назад.

В прошлом сезоне Яшкин выступал в НХЛ за «Аризону», в составе которой сделал 1 голевую передачу в 12 матчах.

В конце июля 2022 года 29-летний нападающий подписал контракт со СКА на один год.