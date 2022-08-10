Яшкин назвал причины перехода в СКА: «Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи»
Форвард русского происхождения Дмитрий Яшкин, выступающий за сборную Чехии, объяснил, почему подписал контракт со СКА.
— Почему в КХЛ выбор был сделан в пользу СКА, хотя еще несколько клубов предлагали вам условия как минимум не хуже?
— Мы с моим агентом Глебом Чистяковым плотно общались с несколькими командами. Но СКА — клуб, который ставит задачу только побеждать и обладает всем, что для этого нужно. Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи плюс хороший город для проживания. Это тоже имеет значение, а в моем случае Санкт-Петербург расположен недалеко от Москвы. Всегда можно легко и быстро туда добраться. Это скорее второстепенный фактор, но по сумме всех составляющих предложение от армейцев оказалось самым привлекательным. СКА — отличная команда, в которую я потихонечку вливаюсь и не сыграл только потому, что прилетел в Россию всего неделю назад.
В прошлом сезоне Яшкин выступал в НХЛ за «Аризону», в составе которой сделал 1 голевую передачу в 12 матчах.
В конце июля 2022 года 29-летний нападающий подписал контракт со СКА на один год.
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|Финал
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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