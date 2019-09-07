Лучший игрок МХЛ Шалагин подписал контракт с фарм-клубом «Тампы»

Нападающий Михаил Шалагин подписал контракт с фарм-клубом «Тампы-Бэй» — «Сиракьюз» из Американской хоккейной лиги. Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на один год, сообщает официальный сайт «Кранч».

Шалагин был выбран на драфте-2019 года «Тампой» в седьмом раунде под общим 198-м номером. Форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Спартака» и провел четыре матча. Также он сыграл 43 матча в МХЛ, забросил 48 шайб и сделал 27 результативных передач. Нападающий с рекордом лиги стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, а также был признан самым ценным игроком первенства.

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