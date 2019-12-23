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«Локомотив» заключил новый контракт с Каюмовым

18:57
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«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущее соглашение было рассчитано до 30 апреля 2020 года, новое — до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 21-летний Каюмов провел 40 матчей и набрал 15 (9+6) очков в регулярном чемпионате КХЛ.

Всего в КХЛ Каюмов отыграл 110 встреч, набрав 31 (16+15) очко в регулярке, а также отметился 7 (3+4) очками в 16 матчах плей-офф.

Дополнительная информация

https://twitter.com/khlmediateam/status/1209140137613053954

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