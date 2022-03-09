«Локомотив» заинтересован в возвращении вратаря Коновалова

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» заинтересован в возвращении из Северной Америки вратаря Ильи Коновалова.

С нынешнего сезона он выступает в АХЛ за «Бэйкерсфилд», фарм-клуб «Эдмонтона». Его контракт с североамериканским клубом действует до конца сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 Коновалов провел в регулярном чемпионате АХЛ 14 матчей, в которых отразил 89,4% бросков и пропускал в среднем 2,81 шайбы за игру.