Генменеджер «Ак Барса» — о возвращении Линдхольма: «После 10 марта все возможно»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал возможность возвращения в команду шведского форварда Пера Линдхольма.

Он отправился на родину во время перерыва на Олимпиаду и до сих пор остается в Швеции.

— После 10 марта все возможно, — заявил Валиуллин.

30-летний Линдхольм в этом сезоне провел 29 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков.