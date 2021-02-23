«Локомотив» нанес «Торпедо» третье поражение подряд

«Локомотив» обыграл «Торпедо» 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Егор Коршков, Андре Петерссон, Павел Красковский и Денис Алексеев.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» располагается на 7-й строчке в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Коршков — 17 (Петерссон), 7:31 — 1:0. Жафяров — 21, 8:14 — 1:1. Петерссон — 15 (Ткачев), 10:11 — 2:1. Красковский — 17 (Коваленко), 22:05 — 3:1. Алексеев — 12 (бол., Марченко, Рафиков), 30:59 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Серебряков (Тихомиров, 30:59).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (13+15+11) — 22 (7+8+7).

Судьи: Беляев, Франо.

23 февраля. Ярославль. «Арена-2000».