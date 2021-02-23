Дэвид Немировски и его штаб продлили контракт с «Торпедо»

Пресс-служба хоккейного клуба «Торпедо» в Instagram сообщила, что тренерский штаб продолжит работать с командой.

Главный тренер Дэвид Немировский продлил контракт с «Торпедо» еще на сезон. Также новые соглашения подписали помощники специалиста — Сандис Озолиньш, Артем Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.

44-летний специалист возглавил «Торпедо» в начале сезоне-2018/19, после чего трижды выводил клуб в плей-офф. В этом сезоне Немировски также вывел команду в плей-офф за месяц до окончания турнира. Команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 57 матчах.