Дэвид Немировски и его штаб продлили контракт с «Торпедо»
10:27
Пресс-служба хоккейного клуба «Торпедо» в Instagram сообщила, что тренерский штаб продолжит работать с командой.
Главный тренер Дэвид Немировский продлил контракт с «Торпедо» еще на сезон. Также новые соглашения подписали помощники специалиста — Сандис Озолиньш, Артем Чубаров, Владимир Куликов и Эндрю Кэксор.
44-летний специалист возглавил «Торпедо» в начале сезоне-2018/19, после чего трижды выводил клуб в плей-офф. В этом сезоне Немировски также вывел команду в плей-офф за месяц до окончания турнира. Команда занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 57 матчах.
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