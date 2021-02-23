«Ак Барс» в овертайме переиграл «Барыс»

«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб переиграл соперника в овертайме со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Артем Галимов.

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«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Валк — 9 (бол., Дитц, Карлссон), 19:23 — 0:1. Дитц — 15 (Вароун, Фрэттин), 31:02 — 0:2. Тихонов — 11 (Доус, Яруллин), 34:03 — 1:2. Юдин — 5 (Петров, Рукавишников), 50:41 — 2:2. Вароун — 9 (Виделль), 51:32 — 2:3. Петров — 14 (Кормье), 52:35 — 3:3. Галимов — 6 (Воронков, Викстранд), 60:53 — 4:3.

Вратари: Билялов — Карлссон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (14+11+13+2) — 22 (6+13+2+1).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

23 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».