СКА победил «Локомотив» в серии буллитов
«Локомотив» принимал СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 3:3.
У питерцев по два очка набрали нападающие Йонас Кемпайнен и Марат Хуснутдинов.
В овертайме команды голами не отметились, так что исход встречи решался в серии буллитов. В итоге, удача улубнулась питерцам.
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«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Токранов — 1 (Бурдасов, Фальковский), 4:56 — 0:1. Алексеев — 1 (Красковский), 8:19 — 1:1. Кемппайнен — 1 (Хуснутдинов, Кузьменко), 23:57 — 1:2. Марченко — 1 (Петерссон, Шалунов), 27:28 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Каменев, Кемппайнен), 38:58 — 2:3. Аверин — 1 (Мисюль), 54:59 — 3:3.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Паскуале — Самонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (13+9+11+3) — 27 (12+9+4+2).
Судьи: Одиньш, Ромасько.
4 сентября. Ярославль. «Арена-2000».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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