Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Локомотив» объявил об отставке Скабелки и назначении Никитина на пост главного тренера

14:30
Теги:

Как и сообщал «СЭ», Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Локомотива».

Новым главным тренером команды из Ярославля назначен Игорь Никитин. На матче «Локомотив» — «Салават Юлаев», который пройдет сегодня, 25 сентября (начало — в 17.30 мск) обязанности главного тренера будет исполнять Дмитрий Юшкевич.

Публикация от Хоккейный клуб «Локомотив» (@hclokomotiv)

Скабелка возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. В сезоне-2021/22 «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ с 7 очками в 9 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Andrej-Skabelka-pokidaet-Lokomotiv-Komandu-vozglavit-Igor-Nikitin-7832

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Юрий Семин объяснил свою отставку из «Ростова»
«Металлург» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча КХЛ
«Автомобилист» — «Трактор»: где смотреть трансляцию матча КХЛ
Дацик в первом раунде победил Рендайна на Top Dog
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд