«Локомотив» объявил об отставке Скабелки и назначении Никитина на пост главного тренера
14:30
Как и сообщал «СЭ», Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Локомотива».
Новым главным тренером команды из Ярославля назначен Игорь Никитин. На матче «Локомотив» — «Салават Юлаев», который пройдет сегодня, 25 сентября (начало — в 17.30 мск) обязанности главного тренера будет исполнять Дмитрий Юшкевич.
Скабелка возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. В сезоне-2021/22 «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ с 7 очками в 9 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Andrej-Skabelka-pokidaet-Lokomotiv-Komandu-vozglavit-Igor-Nikitin-7832
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