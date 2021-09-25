«Локомотив» объявил об отставке Скабелки и назначении Никитина на пост главного тренера

Как и сообщал «СЭ», Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Локомотива».

Новым главным тренером команды из Ярославля назначен Игорь Никитин. На матче «Локомотив» — «Салават Юлаев», который пройдет сегодня, 25 сентября (начало — в 17.30 мск) обязанности главного тренера будет исполнять Дмитрий Юшкевич.

Скабелка возглавлял «Локомотив» с мая 2020 года. В сезоне-2021/22 «Локомотив» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ с 7 очками в 9 матчах.