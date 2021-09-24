Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Локомотива», его заменил Никитин

Как и ранее сообщал «СЭ», белорусский специалист Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера «Локомотива». Информацию подтвердили агенты тренера.

Новым главным тренером «Локомотива» будет Игорь Никитин. В его штаб войдет тренер по защитникам Дмитрий Юшкевич.

В 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету ярославцев 7 очков.