Дубль Маннинена принес «Салавату» волевую победу в овертайме над «Локомотивом»

«Салават Юлаев» одолел в овертайме «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уфимцы взяли верх со счетом 3:2.

Дубль оформил нападающий Сакари Маннинен. Он же стал автором победной шайбы.

Отметим, что ярославцы проводили первый матч после ухода Андрея Скабелки с поста главного тренера.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Рафиков — 4 (Ильенко, Кудрявцев), 1:49 — 1:0. Красковский — 4 (Полунин, Коршков), 30:10 — 2:0. Хартикайнен — 4, 39:39 — 2:1. Маннинен — 5 (Шмелев, Гранлунд), 58:37 — 2:2. Маннинен — 6 (Хартикайнен, Гранлунд), 60:28 — 2:3.

Вратари: Паскуале — Метсола.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 26 (6+15+5+0) — 31 (8+12+10+1).

Судьи: Наумов, Раводин.

25 сентября. Ярославль. Арена-2000.