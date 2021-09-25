«Витязь» на своем льду переиграл «Амур»
19:23
«Витязь» на своем льду переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковный клуб переиграл соперника со счетом 4:1.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Смолин — 1 (Лямин, Малыхин), 11:27 — 1:0. Оямяки — 8 (Малыхин), 16:14 — 2:0. Одетт — 7 (Оямяки), 22:59 — 3:0. Аалтонен — 3 (Одетт), 32:17 — 4:0. Файзуллин — 2 (бол., Горшков, Йордан), 46:52 — 4:1.
Вратари: Ежов — Аликин.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 32 (12+10+10) — 31 (9+7+15).
Судьи: Бондарь, Раминг.
25 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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