«Локомотив» расторг контракт с Рэтти

Нападающий Тай Рэтти покинул «Локомотив». Клуб расторг контракт с 26-летним канадцем по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ярославцев.

Ранее «Локомотив» выставлял Рэтти на драфт отказов. В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «минус 4» и четырех штрафных минутах.

В среднем за матч нападающий проводил на льду 18 минут 16 секунд.

ХК «Локомотив» достиг договорённости с нападающим Таем Ратти о расторжении контракта по согласию сторон.



Желаем Таю успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/rhTy6dAIwc — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) October 25, 2019

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