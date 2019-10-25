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«Локомотив» расторг контракт с Рэтти

20:30
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Нападающий Тай Рэтти покинул «Локомотив». Клуб расторг контракт с 26-летним канадцем по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ярославцев.

Ранее «Локомотив» выставлял Рэтти на драфт отказов. В этом сезоне канадец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «минус 4» и четырех штрафных минутах.

В среднем за матч нападающий проводил на льду 18 минут 16 секунд.

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Дополнительная информация

https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Taj-Ratti-pokidaet-Lokomotiv-6938

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