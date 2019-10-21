«Локомотив» проиграл «Трактору» в первом матче под руководством Пелино

«Локомотив» проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

В составе победителей отличился Дмитрий Калинин оформил дубль. За «Локомотив» забил Григорий Денисенко.

Это первый матч ярославского клуба под руководством Майка Пелино.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Калинин — 2 (бол., Виртанен), 22:18 — 0:1. Калинин — 3 (бол., Виртанен, Кручинин), 24:16 — 0:2. Денисенко — 2 (Апальков, Афанасьев), 29:58 — 1:2.

Вратари: Коновалов (58:40 — 59:14, 59:30) — Демченко.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 23 (5+11+7) — 21 (11+6+4).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

21 октября. Ярославль. «Арена-2000».

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