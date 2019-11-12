«Локомотив» обыграл «Сибирь»
21:22
«Локомотив» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.
В составе победителей шайбы забросили Магнус Пяярви-Свенссон и Антон Ландер.
«Локомотив» выиграл 3 матча из последних 4.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Пяярви-Свенссон — 1 (Ландер), 3:45 — 1:0. Ландер — 7 (мен., п.в.), 58:48 — 2:0.
Вратари: Лазушин — Красиков (58:47 — 58:48).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 39 (13+12+14) — 28 (10+6+12).
Судьи: Ансонс, Щенев.
12 ноября. Ярославль. «Арена-2000». 6149 зрителей.
КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...