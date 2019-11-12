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«Локомотив» обыграл «Сибирь»

21:22
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«Локомотив» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Магнус Пяярви-Свенссон и Антон Ландер.

«Локомотив» выиграл 3 матча из последних 4.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пяярви-Свенссон — 1 (Ландер), 3:45 — 1:0. Ландер — 7 (мен., п.в.), 58:48 — 2:0.

Вратари: Лазушин — Красиков (58:47 — 58:48).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 39 (13+12+14) — 28 (10+6+12).

Судьи: Ансонс, Щенев.

12 ноября. Ярославль. «Арена-2000». 6149 зрителей.

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