«Локомотив» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 51 матча «Локомотив» лидирует в Западной конференции, набрав 72 очка. «Нефтехимик» — девятый на «Востоке» (51 очко в 53 играх).