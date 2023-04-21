Вайсфельд: «Вполне естественно, что костяк сборной «Россия 25» составляют игроки СКА»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение о составе сборной «Россия 25».

«Вполне естественно, что костяк сборной составляют игроки СКА. Их возможности хорошо известны главному тренеру Роману Ротенбергу. Ребята находятся в игровом тонусе, лишь несколько дней назад завершив сезон. В то же время отсутствуют кандидаты из ЦСКА и «Ак Барса», которые уже вряд ли присоединятся, учитывая непростой сезон и длинную финальную серию. В нынешнем составе есть ряд очень перспективных ребят, которые уже, несмотря на свой возраст, сумели заявить о себе в клубах КХЛ», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

20 апреля стала известна заявка сборной «России 25» на матчи против Белоруссии и Казахстана. Средний возраст команды — 23 года. Национальную команду тренирует Роман Ротенберг.