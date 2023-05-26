Лемтюгов покидает тренерский штаб молодежной команды «Металлурга»

По информации «СЭ», Николай Лемтюгов не будет старшим тренером команды МХЛ «Стальные Лисы» в следующем сезоне.

Известный форвард и эксперт эфиров на YouTube-канале «СЭ» работал в молодежке «Металлурга» последние два года.

В минувшем сезоне «Стальные лисы» дошли до четвертьфинала плей-фф Восточной конференции МХЛ, в котором проиграли «Толпару» (1-3).